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OSB’den dünya açılımı

Dünya rekabetine açılma kararı alan Kayseri OSB yurtdışında ticaret merkezleri kurmaya hazırlanıyor. Bir heyet proje için Dubai’de inceleme yaptı

MEHMET UZEL Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
OSB’den dünya açılımı
STRATEJİK PLAN HAZIRLANDI
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, bünyesindeki işletmelerin küresel rekabet gücünü artırmak için 2017-2020 yılları için stratejik plan hazırladı. Hedefleri hayata geçiren yönetim şimdi de yurtdışında ticaret merkezleri kuracak.

SATIŞ İMKÂNLARI ARAŞTIRILDI
Bunun için Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan başkanlığında bir heyet proje üzerinde çalışmalar yapmak üzere Dubai'ye gitti. Heyet ticaret merkezi kurulması planlanan binaları inceledi, Dubai'deki ticaret temsilcileri ile görüştü.
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OSB’den dünya açılımı
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