OSB’den dünya açılımı

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, bünyesindeki işletmelerin küresel rekabet gücünü artırmak için 2017-2020 yılları için stratejik plan hazırladı. Hedefleri hayata geçiren yönetim şimdi de yurtdışında ticaret merkezleri kuracak.Bunun için Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan başkanlığında bir heyet proje üzerinde çalışmalar yapmak üzere Dubai'ye gitti. Heyet ticaret merkezi kurulması planlanan binaları inceledi, Dubai'deki ticaret temsilcileri ile görüştü.