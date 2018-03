TEMA Vakfı’ndan ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kayseri İl Temsilcisi Mediha Köken, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'yi makamında ziyaret etti Melikgazi Sorumlusu Şenay Can ve Hacılar Sorumlusu Erman Ağmaz ile birlikte Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'ye ziyarette bulunan TEMA Kayseri İl Temsilcisi Mediha Köken, 1992 yılından bu yana erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yürüttüklerini söyledi. TEMA vakfının Hacılar ilçesine yaptığı ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, "Belediye olarak yeşil bir Hacılar için çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda her yıl düzenli olarak fidan dağıtımı ve dikim çalışmaları yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık olarak 31 bin fidanı toprakla buluşturduk. TEMA vakfının yaptığı faaliyetleri destekliyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği de vermeye hazırız" dedi. Ziyarette, TEMA vakfı adına Hacılar İlçe Sorumlusu Erman Ağmaz, Başkan Doğan Ekici ve Başkan Yardımcısı Bilal Özdoğan'a vakfın rozetini taktı.