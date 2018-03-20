Takı kursiyerlerinin sertifika sevinci

KAYMEK ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından açılan ve hastaların tedavisinde önemli rolü olan kursun sertifika töreni Gültepe Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik de katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, bu tür kursların hastaların tedavisinde önemli rol oynadığını belirterek destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Törende kursiyerlerin katıldığı çeşitli gösteriler de sunuldu. Törenin son bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, kursiyerlere sertifikalarını verdi ve tebrik etti.