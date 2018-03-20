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Takı kursiyerlerinin sertifika sevinci

KAYMEK  ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından açılan ve hastaların tedavisinde önem rol görevi yapan " İmitasyon Takı İmalatçılığı” kursu tamamlandı. Kursu başarı ile bitiren öğrencilere sertifikaları törenle dağıtıldı.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 17:04
Takı kursiyerlerinin sertifika sevinci

KAYMEK ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından açılan ve hastaların tedavisinde önemli rolü olan kursun sertifika töreni Gültepe Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik de katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, bu tür kursların hastaların tedavisinde önemli rol oynadığını belirterek destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Törende kursiyerlerin katıldığı çeşitli gösteriler de sunuldu. Törenin son bölümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, kursiyerlere sertifikalarını verdi ve tebrik etti.

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Takı kursiyerlerinin sertifika sevinci
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