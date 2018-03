Develi’de Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mardar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Develi Kaymakamı Murat Duru yaptı. Nevruz'un 5 bin yıldan bu yana Türk topraklarında kullanılan geleneksel bir bayram olduğunu söyleyen Kaymakam Duru, "Biz asil Türk milleti olarak tabiatla toprak anayla iç içe yaşayan bir milletiz. Tabiatsız, toprak anasız yaşayamayız biz, çünkü tabiatta toprak anada yüzyıllardır at koşturmuş, at sırtında büyümüş ve at sırtında Anadolu topraklarını fethetmiş bir milletiz. Tabiat, at, kılı. hepsi bizim için önemli . İşte bu kültürümüzü bugün burada idrak etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz kıymetli gençlerimiz. Bizlerden sonra bayrağı devir alacak olan sizlersiniz. Sizler bizim milli örf ve adetlerimize sahip çıkarak onları koruyun, gözetin, sahip çıkın. Çok çalışın, çünkü çok düşmanımız var. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından program öğrencilerin şiir ve gösterileri ile devam etti. daha sonra geleneksel Nevruz ateşi yakıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Nevruz ateşinin üzerinden atladı ve demir dövdü. Develi protokolünün de katıldığı yumurta tokuşturma yarışmasını Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak kazandı. Nevruz pilavı yenmesinin ardından program son buldu.



