Etkili Yönetiyoruz Projesi'nin Açılış Töreni Yapıldı

Törene Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Oran Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve kurum müdürleri katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın teşekkür konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak proje hakkında bilgiler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, "Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ORAN Kalkınma Ajansına sunulan projemiz kabul edildi. Bu kapsamda 2 gün boyunca Develi'de görev yapan tüm kamu kurumlarının idarecilerine "etkili yönetişim teknikleri konusunda ETKİLİ YÖNETİYORUZ projesi kapsamında 100 kişiye Siyaset Akedemisi Eğitimcisi Dr Naci Çuhacı bey eğitim verecek" dedi.