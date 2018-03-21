Karaman Belediyesinden şehir mezarlığında çevre düzenlemesi

Yapılan son çalışmalarla şehir mezarlıklarının daha güzel bir görünüme kavuşarak vatandaşların beğenisini kazandığını söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Belediye olarak mezarlıklarımızı daha güzel bir hale getirmek için düzenli olarak bakım yapıyoruz. Mezarlık içerisinde gül ve selvi ağacı dikimi, otların ilaçlanması, kaldırım ve bordürlerin boyanması, çeşmelerin yenilenmesi, budama ve çevre düzenlemesi gibi çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Diğer yandan cenaze hizmetlerinde, yakınları vefat eden vatandaşlarımıza bu zor günlerinde destek olmak adına taziye çadırları kuruyor, ikramlarda bulunuyoruz. Mezarlık Bilgi Sistemi ile cenaze bilgileri günlük olarak güncellenmekte, akıllı kent uygulamasıyla sisteme kayıtlı 18 bin 500 mezarın bilgileri ve yeri internet üzerinden kolayca öğrenilebilmektedir. Cenaze hizmetlerinde örnek bir belediyeyiz ve her alanda halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

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