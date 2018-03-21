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Kayseri'de firari yankesici kadın yakalandı

Son dakika gelişmesi... Kayseri'de alışveriş merkezlerinde 8 kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

AA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 11:27
Kayseri'de firari yankesici kadın yakalandı

Kayseri'de 8 kişinin cep telefonunu yankesicilik yoluyla çaldığı öne sürülen kadın yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerinde 8 kişinin cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin H.S. (30) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

H.S'nin, 7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

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Kayseri'de firari yankesici kadın yakalandı
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