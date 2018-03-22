Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

'da elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

’da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 14:09
Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Yangın, Paşacık Mahallesi 1637 Sokak Kaya Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, patlama sesinden korkarak tansiyonu düşen yaşlı bir kadın baygınlık geçirdi. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen yaşlı kadın daha sonra yeniden evine çıktı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN