Bozok Üniversitesi kampusunun çehresi değişti

Bozok Üniversitesi kampus alanı içerisinde yapılan çalışmaları Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte inceleyen ve Vali Yurtnaç'a çalışmalar hakkında bilgiler veren Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, peyzaj çalışmalarıyla birlikte üniversitenin çehresinin değiştiğini dile getirdi.

Rektör Karacabey yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz genç bir üniversite ve birçok gelişmeye sahne olduğu gibi özellikle peyzaj açısından da üniversitemizin kampus alanını güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Bu alan öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını çok rahat geçirebilecekleri, burada açılacak kafeteryalarda sıcak dostluklar ve arkadaşlıklar edinerek günlerini değerlendirebilecekleri bir mekanı öğrencilerimize sunduk. İnşallah yakın zamanda bu alanlara ek yeni peyzaj çalışmaları yaparak üniversitemizi yaşanılabilir bir mekan haline getireceğiz. Bu hem öğretim üyelerimiz hem öğrencilerimiz hem çalışanlarımız hem de şehirden gelip üniversitede zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımız için çok güzel bir mekan olacak. Üniversite gün geçtikçe kampus alanı güzelleşiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerine güzel bir alan sunduk. Bu çalışmalar devam edecek. Üniversitemiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bozok Üniversitesi'nin genç bir üniversitesi olduğunu belirten Vali Kemal Yurtnaç ise "Bozok Üniversitesi 2006 yılında kurulan genç bir üniversite. Hızla değişiyor, gelişiyor. Yeni fakülte binaları yapılıyor. Çevre düzenlemeleri çok güzel. Üniversitemizin bu güzel ortamından dolayı üniversite yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz şehre hem güzellik katıyor hem de eğitim, kültürel ve gelişim açısından da sanayimize de destek veriyor. Aynı hızla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.