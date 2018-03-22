Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

Belediye Başkanı Özkan mesajında şu ifadelere yer verdi. "Üç aylar, Regaib Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran, Ramazan Bayramıyla da maddi ve manevi alanda Bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bizler böyle mübarek ayları gün ve geceleri kendimize fırsat bilmeli ve Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilemeliyiz. Geçmişin muhasebesini yaparak hatalarımızdan dönmeli tövbe etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de de geçen 'Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi' ayet üzerine bol bol dua etmeli bu mübarek gecelerimizi iyi değerlendirmeliyiz. Bu düşüncelerle Niğdeli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili kutluyor ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

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