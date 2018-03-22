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’de ’nda Mehteran Coşkusu

’de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler günü kapsamında nda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte konser veren Niğde Belediyesi Mehter Takımı, öğrencilerden büyük alkış aldı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:54
Niğde’de Selçuk İlkokulu’nda Mehteran Coşkusu

ile Belediye'sinin iş birliğiyle gerçekleşen organizasyona; öğrenciler, öğrenci velileri, okul personeli ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Mehteran Bölüğünün, birbirinden güzel ecdat yadigarı marş ve eserleri seslendirdiği programa ilgi yoğun oldu. Okul personeli ve velilerden gelen istekleri kırmayan Mehteran Bölüğü, yoğun talep karşısında aynı marşı birkaç defa söyleyerek izleyenleri coşturdu.

Selçuk İlkokulu velileri ve vatandaşlar, Mehteran ile geçmişteki şanlı günleri yad etme imkanı bulurken; öğrenciler de anlatılan, özellikle Sosyal Bilgiler dersinde bahsedilen Mehter Takımını yakından görmelerinin mutluluğunu yaşadılar.

Okul Müdürü Orhan Çetin, "bizleri kırmayarak davetimize icap eden Niğde Belediyesi Mehteran Takımı nezdinde, Niğde Belediye Başkanı'mız sayın Rifat Özkan'a teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

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Niğde’de Selçuk İlkokulu’nda Mehteran Coşkusu
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