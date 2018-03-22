Niğde’de Selçuk İlkokulu’nda Mehteran Coşkusu

Selçuk İlkokulu ile Niğde Belediye'sinin iş birliğiyle gerçekleşen organizasyona; öğrenciler, öğrenci velileri, okul personeli ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Mehteran Bölüğünün, birbirinden güzel ecdat yadigarı marş ve eserleri seslendirdiği programa ilgi yoğun oldu. Okul personeli ve velilerden gelen istekleri kırmayan Mehteran Bölüğü, yoğun talep karşısında aynı marşı birkaç defa söyleyerek izleyenleri coşturdu.

Selçuk İlkokulu velileri ve vatandaşlar, Mehteran ile geçmişteki şanlı günleri yad etme imkanı bulurken; öğrenciler de anlatılan, özellikle Sosyal Bilgiler dersinde bahsedilen Mehter Takımını yakından görmelerinin mutluluğunu yaşadılar.

Okul Müdürü Orhan Çetin, "bizleri kırmayarak davetimize icap eden Niğde Belediyesi Mehteran Takımı nezdinde, Niğde Belediye Başkanı'mız sayın Rifat Özkan'a teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.