Kanada Büyükelçisi Başkan Hiçyılmaz’ı ziyaret etti

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz tarafından başkanlık makamında konuk edilen Büyükelçiye eşi Karen Blumenschein eşlik ederken, KTO Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı da ziyarette hazır bulundu.

Başkan Hiçyılmaz, Kayseri ile Kanada arasında ticaretin gelişmesine yönelik faaliyetlerin olduğu bu ziyarette Ticaret Odası olarak Kanada ve Kayseri arasında ticari konuları görüştüklerini belirtti. Konuşmasında Kayseri ile ilgili bilgi paylaşan Başkan Hiçyılmaz, Kayseri'nin ticaret ve tarımın yanı sıra son zamanlarda sanayi ile anılan bir şehir olduğunu kaydetti.

Kayseri 1,4 milyona yakın nüfusu ile Orta Anadolu'nun büyük ve gelişmiş şehirleri arasında yer aldığını aktaran Hiçyılmaz, "Kalkınma Bakanlığı'nın İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmasına göre 17. sırada yer alan Kayseri, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan 2016 yılı Türkiye'nin ilk 500 firması arasında 16 firma ile yer almıştır. Şehrimizde; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi, İncesu Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerde aşağı yukarı 70 bin insan çalışmakta. Ayrıca Kayseri'de bir Serbest Bölgemiz bulunmaktadır. Burada aşağı yukarı 100 firma faaliyet göstermekte ve 4 binden fazla kişi istihdam edilmektedir. Kayseri'de 1000'e yakın ihracatçı firmamız var. Bu firmalar 2017 yılında 1,7 milyar dolara yakın ihracat yaptılar. İthalatımız da 1,5 milyar dolar civarında olmuştur. İhraç edilen ürünlerimiz arasında mobilya, aydınlatma cihazları, elektrikli ev aletleri, demir ve çelik ürünlerini sayabiliriz. Kayseri Ticaret Odasının 19 bine yakın üyesi var. Kayseri'nin en büyük meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu durumunda olup üyelerimize çeşitli konularda hizmet vermekteyiz Kayseri tüm bu özellikleriyle yatırım yapılabilir bir şehirdir. Kanadalı firmaları Kanadalı firmaları Kayseri'ye yatırım yapmak için davet ediyoruz. Genel olarak bakıldığında ise Türkiye'nin Kanada'ya ihracatı 1 Milyar dolar civarında ithalatımız 2 milyar dolar civarında. Dolaysıyla bu dengesizliği mutlaka gidermemiz gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kayseri'nin önemli bir merkez olduğunu gördüklerini belirten Büyükelçisi ChristopherCooter ise Kanadalı işadamlarının Türkiye'deki yatırımının artması için Kayseri'de yapılabilecek yatırımlar konusunda işbirliği fırsatlarını araştırdıklarını belirtti. Turizm özellikle de sağlık turizm açısından ortak çalışmaların yapılabileceğini vurgulayan Büyükelçi Cooter, tarım ve hayvancılık alanlarında da yatırım yapılabileceğini kaydetti.

Ziyaret programı; Büyükelçi Cooter ve Başkan Hiçyılmaz'ın karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.