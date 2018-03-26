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İlkokul öğrencilerinden da kitap okuma etkinliği

' nun 3. kez düzenlediği 'Ailemle Birlikte Okuyorum' etkinliği bu kez raylı sistem istasyonları ve araçlarında gerçekleşti.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:32
İlkokul öğrencilerinden tramvayda kitap okuma etkinliği

Ulaşım A.Ş'nin desteklediği etkinliğe, Talas Durak- ' nun 1.2.3 ve 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileri olmak üzere yaklaşık 70 kişi katıldı. Talas Cemil Baba istasyonundan raylı sistem aracına binen ilkokul öğrencileri, öğretmenler ve aileler kitap okuyarak istasyonuna kadar geldiler.

Daha sonra araçtan inerek istasyon çevresinde yer alan banklara oturan öğrenci, öğretmen ve veliler burada da bir süre kitap okumayı sürdürdüler. Ardından raylı sistem araçlarına tekrardan binen öğrenci, öğretmen ve veliler yolculuk boyunca kitap okudu.

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İlkokul öğrencilerinden tramvayda kitap okuma etkinliği
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