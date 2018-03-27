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'den Suriye'ye 14 TIR dolusu yardım

Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan 14 TIR un, gıda ve yatak yardım konvoyu dualarla Suriye’ye uğurlandı.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:50
Kayseri'den Suriye'ye 14 TIR dolusu yardım

Düzenlenen uğurlama programına İl Müftüsü Şahin Güven, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Başkanı Ahmet Taş ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, "Artık geleneksel hale gelen 'mizden TIR'larımızın bu ayki yardımlarını yola çıkarıyoruz. 2016 yılının Mart ayında başlayan yardımlarımız, 2018'in Mart ayı itibariyle iki yıl içinde 349 TIR'a ulaştı. Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğümüzü aracı kılarak bizler vasıtasıyla Suriye'ye, sınır ötesindeki Müslüman kardeşlerimize yardımlarını gönderen hayır sahiplerimize özellikle teşekkür ediyorum. Yüce Mevla onların mizanına koysun. Bu yardımları ahrette onlara cennet azığı olarak lütfetsin." dedi.

Protokol konuşmaları sonrası İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu tarafından yapılan duanın ardından TIR'lar Halep'e doğru uğurlandı.

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Kayseri'den Suriye'ye 14 TIR dolusu yardım
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