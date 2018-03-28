Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Kayseri Bölge Haberleri > Ailesi tarafından kapı dışarı edildi

Ailesi tarafından kapı dışarı edildi

'ta inşaatlarda çalışan 55 yaşındaki , eşi ve çocukları tarafından iş dönüşü evine alınmayarak eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:13
Ailesi tarafından kapı dışarı edildi

Olay, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çeşitli illerde inşaatların şantiyelerinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Şemsettin Mert, dün gece 'dan 'a geldi. Sabaha kadar terminalde yatan Mert evine gitti. Bu sırada evde bulunan 32 yıllık eşi Fatma Mert ve iki çocuğu Mert'i eve almadı. Eve maddi destekte bulunmadığı için Mert eşyalarıyla birlikte eşi ve çocukları tarafından sokağa atıldı. Eşine kapının önünde yalvaran Mert, eşine kapıyı açtıramadı.

İnşaatların şantiyelerinde çalışarak geçimini sağladığını söyleyen , "Ben şantiyede çalışıyorum. Gece üçte oradan geldim. Sabaha kadar terminalde yattım. Daha sonra eve geldim kapı açıldı çocuklarım üzerime yürüdü. Beni eve almadılar. Eşyalarımı dışarı attılar. Burada perişan durumdayım. Gidecek yerim yok. Eşim, kızım, oğlum beni evden kovdu.

Bazen hastalığımdan dolayı çalışamıyorum. Oğlummuş evi geçindiren. Para istiyorlar. Her zaman da para veriyorum. Ayda aya paralarını yolluyorum. 2 aydır 'de çalışıyorum daha sonra Konya'ya gittim. Daha sonra eve geldim. Bu şartlarla karşılaştım. Kapıyı açtılar ama içeriye almadılar. Kapıya attılar. Eşyalarımı dışarıya savurdular" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ailesi tarafından kapı dışarı edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN