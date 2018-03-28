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Dünyanın en yüksek peribacası ziyaretçi akınına uğruyor

’nin önemli turizm merkezlerinden bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacasını yılın ilk üç ayında 29 bin 100 yerli ve yabancı ziyaret etti.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:45
Dünyanın en yüksek peribacası ziyaretçi akınına uğruyor

'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası yılın ilk üç ayında adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan yaptığı açıklamada Uçhisar kalesini geçen yıla oranla bu yıl ziyaretçi sayısında büyük oranda artış yaşandığını kaydetti.

Karaaslan, "Dünyanın en yüksek peribacası konumunda bulunan Uçhisar Kalemizi bu yılın ilk üç ayında 29 bin 100 yerli ve yabancı ziyaret etti. Geçen yılın ilk üç ayında ise kaleyi 9 bin 930 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Bu yıl hem bölgemizde hem de kaleyi ziyaret eden turistlerde büyük bir artış beklediğimizi ifade edebilirim" diye konuştu.

Dünyanın en yüksek peribacasını geçen yılın aynı döneminde ise 9 bin 930 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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Dünyanın en yüksek peribacası ziyaretçi akınına uğruyor
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