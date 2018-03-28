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te 8 Sağlıklı Beslenme Önerisi

ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. , öncesinde kilo kontrolü ve dönemindeki beslenme düzeninin, anne bebek sağlığı üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:02
Gebelikte 8 Sağlıklı Beslenme Önerisi

dönemindeki beslenme düzeniyle, anne karnındaki bebeğin sağlığı arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. öncesi ve gebelik döneminde alınan lar, hem anne adayında hem de bebekte pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor.

"OBEZİTE ANNE VE BEBEK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Gebelik öncesi ve gebelik sürecinde anne adayının fazla kilo alması; hipertansiyon, gebelik zehirlenmesi, diyabet, düşük, doğum sonrası kanama, enfeksiyon ve akciğer embolisi gibi önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Doğum sonrasında bebeklerde, konjenitalanomali, erken ve ölü doğum ile iri bebek problemleri sıkça görülmektedir.

Bu sorunların ortaya çıkmasını engellemek için gebelik öncesinde anne adaylarının kilo kontrolü sağlanmalıdır. Anne adayı fazla kiloluysa, gebeliğin ilk 4 ayında kilo vermeye yönelik diyetler uygulanmalıdır. Ancak zayıflama programları, gebeliğin 4'üncü ayından sonra fetüsü ve süt salınımını olumsuz etkileyeceğinden tercih edilmemelidir.

"SAĞLIKLI GEBELİK SÜRECİ İÇİN DÜZENLİ EGZERSİZ"

Normal kiloya sahip olan kişilerin, gebelik sürecinde toplam 10-14 kilogram (ayda 1-1,5 kg) alması normal olarak kabul edilmektedir. Ancak fazla kiloyla gebe kalan bir kadın, bu süreçte 6-7 kilogramlık artışın üzerine çıkmamalıdır. Gebelik süresince haftada 3-5 gün yapılan 30 dakikalık tempolu yürüyüşler ve omurgayı güçlendirecek sırt leri yararlıdır. Anne adayı, yürüyüş temposunu, kendini yormayacak şekilde ayarlamalıdır. Yoga ve pilates de gebeliğin hamileliğin ilk haftalarından itibaren önerilmektedir. Egzersizlerin yemeklerden 45 dakika sonra yapılması kan şekerinin düşmemesi için daha uygundur.

"BESLENME DÜZENİ VİTAMİN DENGESİNE GÖRE PLANLANMALI"

Gebelik döneminde anne adayı, bebeğin gelişimi ve genetik yapısı için sağlıklı besinleri tüketmelidir. Buna göre; Süt ve yoğurt gebeliğin ilk 3 ayında 2 su bardağı, 3'üncü aydan sonra 3 su bardağı olarak tüketilmelidir. Sabah kahvaltısında 1 yumurta ve 1 kibrit kutusu peynir yenmelidir. , mineral ve posa desteğini sağlayan sebzeler önemli bir besin grubu olduğu için her ana öğünde tüketilmesi gerekir.

Kilo takibi göz önünde bulundurularak, mevsim meyveleri günlük 3-4 porsiyon tüketilmelidir. Haftada iki gün uygun balık türlerinden biri tercih edilmelidir. tüketimi ise öğle veya akşam yemeğinde 1 porsiyon ( 4-5 köfte kadar) yeterli olacaktır. Kırmızı et yerine tavuk tercih edilecekse, organik tavuk olmasına dikkat edilmelidir.

oranı yüksek olan kuru baklagiller hafta 2 gün tüketilmelidir. Kilo problemi yaşayan gebelerin yüksek karbonhidrat içeren tahıl grubunu tüketirken dikkatli olması gerekir. Tam tahıllı ekmek, makarna, pilav ve erişte gibi yardımcı yemekler, diyetisyenin uygun gördüğü şekilde tüketilmelidir. Bebeğin sağlığı için anne adaylarının günde 3 litre su içmesi gerekmektedir.

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