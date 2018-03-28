Nevşehir'de Türk Halk Müziği konseri

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi , Nevşehir yöresine ait halk oyunları gösterisi sundu. Daha sonra şef Mehmet İzci yönetiminde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu ,vatandaşlara unutamayacakları türkü dolu dakikalar yaşattı.

Nevşehir'in yanı sıra Türkiye'nin değişik yörelerinden derlenen türküler, koro ve solistlerce seslendirildi. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Konseri ve halk oyunlarının gösterisi yaklaşık 1,5 saat sürdü.