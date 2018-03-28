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'de konseri

 Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  tarafından oluşturulan   Topluluğunun konseri  ile halk oyunları ekibinin gösterisi, türkü dostlarını bir araya getirdi.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:40
Nevşehir'de Türk Halk Müziği konseri

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak, ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi , yöresine ait halk oyunları gösterisi sundu. Daha sonra şef Mehmet İzci yönetiminde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Topluluğu ,vatandaşlara unutamayacakları türkü dolu dakikalar yaşattı.

Nevşehir'in yanı sıra 'nin değişik yörelerinden derlenen türküler, koro ve solistlerce seslendirildi. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Halk Müziği Konseri ve halk oyunlarının gösterisi yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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