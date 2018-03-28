Niğde’de açık havada kitap okudular

Şadırvan Park'ta düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Baharın güzelliği ile kitap okumanın güzelliğini birleştirdik. Baharı kitap okuyarak karşılıyoruz. Amacımız toplumumuza bir farkındalık yaratmak. Kitap ve kitap sevgisini acısından bir farkındalık yaratmak. İnsanlarımızı okumaya teşvik etmek.

Bu sayede ülkemizdeki okuma oranını arttırmak, insanlarımıza okuma alışkanlığını kazandırmaktır" dedi. Açıklamanın ardından Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Rifat Özkan, öğrencilerle birlikte kitap okudu.