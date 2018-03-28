Okul Müdürünün en zor görevi

Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokul 7.sınıf öğrencisi Esra Yeni evde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybetti. Aşağı Beddik Caminde kılınan cenaze namazını ise Esra Yeni'nin okul müdürü İbrahim Başaran kıldırırken cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Okul Müdürü İbrahim Başaran'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ortaokul öğrencisi Esra Yeni toprağa verildi.
Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Esra Yeni'nin cenaze namazına ailenin yanı sıra öğretmenleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.