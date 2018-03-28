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Okul Müdürünün en zor görevi

Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortoakulu 7.sınıf öğrencisi geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Esra Yeni'nin cenaze namazını okul müdürü kıldırdı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 17:40
Okul Müdürünün en zor görevi

Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokul 7.sınıf öğrencisi evde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybetti. Aşağı Beddik Caminde kılınan cenaze namazını ise Esra Yeni'nin okul müdürü kıldırırken cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Okul Müdürü İbrahim Başaran'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ortaokul öğrencisi Esra Yeni toprağa verildi.

Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Esra Yeni'nin cenaze namazına ailenin yanı sıra öğretmenleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Okul Müdürünün en zor görevi
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