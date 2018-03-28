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'ta ilkokullar arası futbol turnuvası

Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokulla Arası başladı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 12:09
Sivas'ta ilkokullar arası futbol turnuvası

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen İlkokullar arası Tesislerinde gerçekleştirilecek. 16 ilkokulun katılımı ile planlanan turnuvada, aynı zamanda minik çocukların yetenekleri de keşfediliyor. 6 Nisan tarihine kadar sürecek turnuvanın final müsabakaları aynı gün Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri 2'nolu sahada yapılacak.

Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Altyapı Koordinatörü Murat Küçükyazıcı, turnuvanın, bir taraftan okullar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın sağlaması, diğer taraftan da Sivaslı yetenekli çocukların belirlenmesi, bunlara imkan verilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

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Sivas'ta ilkokullar arası futbol turnuvası
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