Esnaf kaldırım işgali çalışmasına destek verdi

Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep karşısında Kırşehir genelinde kaldırım çalışması biten cadde genelinde kaldırım işgaline son vermek için uyarılar yapmış ve uyarılara rağmen kuralları ihlal edenler tutanak ile kayıt altına alınmıştı.

Zabıta ekiplerinin esnaflara son uyarılarını yapması sonrası kaldırım işgaline müsamaha gösterilmeyeceğini ve kuralları ihlal edenler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurması ile birlikte esnaf uyarıları sağduyulu ile karşıladı. Kaldırımda konulan ürünler Kırşehir'de iş yerlerine çekildi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ise esnafın duyarlılığına teşekkür ederek çalışmaları desteklemesini memnuniyetle karşıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, "Ekiplerimiz uygulamayı yakından takip ediyor. Kaldırım düzenlemesi yapılan bölgelerde esnafımız kurala uyuyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kaldırım işgali de bir nevi hak ihlali. Sonuçta oradan geçen yayaların hakkını çalmış ve ihlal etmiş oluyorsunuz. Şehrimizde kaldırımlarla ilgili çalışmalarda esnaflarımız, halkımıza verdiği değeri göstererek kaldırımları asıl sahiplerine bırakmışlardır. Bu kurala uymayanlara da gerekli cezai işlemler yapılacak" dedi.