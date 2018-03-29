Kocasinan belediyesi, teknolojiyi üreten bireyler yetiştirecek

Başkan Çolakbayrakdar'a, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç ve birim müdürleri eşlik etti. Havacılık ve Uzay Bilimleri, Model Uçak ve İnsansız Hava Araçları Atölyesi ve 3D Sanal Gözlük gibi eğitimlerin verildiği sınıfları tek tek gezen Başkan Çolakbayrakdar, eğitmenlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin pilotlarının yetişmesine katkı sunmak amacıyla hazırlanan similasyon cihazını ve sanal gerçeklik gözlüğünü test etti. General Emir Gençlik Merkezi ile ülkenin teknolojik kalkınmasına katkı sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerimizin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz okulumuzda fikir üreten, ufku geniş nesillerinyetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Buradaki eğitimlerimizde model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçulacağı öğretiliyor. Bu tesisimize gelen çocuklarımız ayrıca özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri sınıfında gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi oluyorlar. İnşallah gençlerimiz, almış oldukları eğitimle, dijital dünyanın teknolojilerini üreten bireyler haline gelecek" ifadelerini kullandı.