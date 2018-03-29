Vali Kamçı Kaymakamlarla Bir Araya Geldi

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kamçı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, birim amirleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilileri katıldı.

Kaymakamlar toplantısının açılışında konuşan Vali Kamçı, en önemli görevlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade ederek, bu anlamda vatandaşların istek ve sorunlarını dinlemek için Halk Toplantılarının il ve ilçelerde yapıldığını belirtti.

İlçelerdeki metruk binalarla ilgili talimatlar veren Vali Kamçı, "Geçen toplantıda metruk binaların bir an önce yıkılması diye karar almıştık. Metruk binalarda uyuşturucu kullanıyorsa ve sokak çocukları kalıyorsa yıkılacak. Belediyeler böyle yerlerde gerekli önlemleri alacak. Uyuşturucu kullananların ve sokak çokluklarının böyle binalarda bulunmaması için ne gerekiyorsa yapılacak. İlçelerde toplam 640'a yakın metruk bina denilecek yer var. Bu binalara kötü amaçlı insanların girmesini engelleyeceğiz." dedi.

Toplantı, gündeminde yer alan diğer konuların görüşülmesi ve karşılıklı görüş alış verişinde bunulması ile sona erdi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNE KAYSERİ'DE NİSAN AYINDA BAŞLANACAK

Vali Kamçı başkanlığında düzenlenen Kaymakamlar toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Başkanlığı Müfettişleri ilimizde nisan ayında başlayacak denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Kayseri'de yapı sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine yönelik Mart ayı boyunca yürütülen farkındalık çalışmalarının anlatıldığı toplantıya Vali Kamçı, İş Teftiş Ankara Grup Başkan Yardımcısı Erdem Tosun, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, birim amirleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilileri katıldı.

Vali Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, İş Müfettişlerini ilimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak her çalışmanın hayati önem arz ettiğini belirtti.

Vali Kamçı, işverenlerin olası iş kazalarının önüne geçebilmesi ve hazırlıklarını tamamlayabilmeleri açısından farkındalık çalışmalarına katılmalarının faydalı olacağına inandığını ifade ederek, nisan ayında yapı sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde denetimlerin başlayacağını belirtti.

İş Teftiş Ankara Grup Başkan Yardımcısı Erdem Tosun ise her sene toplantılar düzenlediklerini ifade ederek, "Bu sene 6 tane ilde toplantı yaptık. En son Kayseri'de toplantılar düzenledik. Sayın Valimize sizlerle buluşma imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum." dedi.

İş kazalarına rastlanılmaması ve benzer müeyyidelere maruz kalınmaması için Kayseri ili yapı sektöründe faaliyet gösteren işverenler ve sosyal taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından farkındalık çalışmaları kapsamında Mart ayı boyunca bilgilendirilecek.

Mart ayı boyunca devam eden bilgilendirme çalışmaları, 29 Mart'ta Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda saat 14.00'te düzenlenecek " 2018 yılı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişi" konulu toplantı ile sonlanacak.