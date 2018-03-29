Yatırımlar açılıyor, ulaşım rahatlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Ulaşım Yılı ilan ettiği 2017 yılında temeli atılan yatırımlar bir bir hizmete açılmaya başlıyor. Bu yatırımlardan birisi olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Kızılırmak Caddesi'nin kesiştiği kavşaktaki katlı kavşak yatırımı 31 Mart Cumartesi günü törenle hizmete açılacak.

Hafta başından itibaren hizmet vermeye başlayan katlı kavşağın resmi açılış töreni 31 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de yapılacak. Şehrimizin ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki taşıt trafiğinin daha akıcı ve konforlu hale getirilmesi amacıyla Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi kesişiminde yapılan katlı kavşak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Ulaşım Yılı ilan ettiği 2017 yılında temeli atılan yatırımlardan birisi oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, proje kapsamda 30 bin m3 toprak hareketinin gerçekleştirildiği kavşakta 5 bin 500 m3 hazır beton, 1000 ton inşaat demiri kullanıldığını belirtti. 20 metre genişliğinde yol platformuna sahip katlı kavşağın çift yönlü ikişer şerit olarak şehrimize kazandırıldığını ifade eden Başkan Çelik, "İşin resmi iş bitim tarihi 2018 yılı Mayıs ayı olmasına rağmen özverili çalışmanın bir sonucu olarak öngörülen süreden iki ay önce katlı kavşak çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

Katlı kavşağın inşası süresince şehir trafiğine etkisinin en aza indirilmesi amacıyla, her iki yönde en az ikişer şeritli servis yolları oluşturduklarını dile getiren Başkan Çelik, servis yolları sayesinde çalışmalar devam ederken trafik akışının sorunsuz devam ettiğini kaydetti.

Başkan Mustafa Çelik, katlı kavşağın çevre düzenlemeleri, yol ve asfalt çalışmaları, yatay ve düşey işaretlemeleri ile birlikte 11 milyon TL'ye mal olduğunu sözlerine ekledi.