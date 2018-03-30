Kadınlar hem öğreniyor, hem kazanıyor

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneğinin başvuru sahibi olduğu Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği'nin ortakları olduğu projede 45 kadına nitelikli eğitim hizmeti veriliyor. Nevşehir Belediyesi, İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliği içerisinde eğitime katılan 45 kadına günlük cep harçlıkları İşkur tarafından veriliyor. Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi'nin Paşa Konağında 20 kadın, KAPEM'in Moden Pazar Yerindeki eğitim biriminde de 25 kadının eğitimlerine devam ediliyor. Yaklaşık 3 ay sürecek eğitim sonunda istihdamda yer almak isteyen kadınlara , Modern Pazar yerinde istihdam atölyesi oluşturularak kendi cep harçlıklarını kazanma ve ev ekonomisine katkı sağlama imkanı sunulacak.

BUGÜN NELER OLDU