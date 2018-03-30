Kargo araçlarından 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek icra edilen arama faaliyeti sonucunda 2 kargo aracında arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 ton kıyılmış tütün ile 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile adli ve idari işlem başlatıldı.

Ayrıca, jandarma tarafından kaçakçılık yapanlara karşı mücadele kararlılıkla süreceği bildirildi.