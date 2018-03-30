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’de ithalat ve ihracat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nevşehir’de ihracat ve ithalat oranları arttı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:23
Nevşehir’de ithalat ve ihracat arttı

TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir'de ithalat ve ihracat oranları artarken Niğde'de ihracat artarken Aksaray'da da ithalat azaldı. TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nevşehir'de ihracat yüzde 33,7, ithalat yüzde 96,1, Kırıkkale'de ihracat yüzde 212,4, ithalat yüzde 331, Kırşehir'de ihracat yüzde 38,3, ithalat yüzde 44,9 arttı. Aksaray'da ihracat yüzde 53,7 artarken ithalat yüzde 1 azaldı, Niğde'de ise ihracat yüzde 2,6 azalırken ithalat ise yüzde 13,9 arttı.

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Nevşehir’de ithalat ve ihracat arttı
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