Tarihi binanın beton sıvaları kazıldıkça gizli tarih gün yüzüne çıkıyor

Beton sıvaların arkasına gizlenen tarih, restorasyon çalışmaları ilerledikçe gün yüzüne çıkıyor. 1893 yılında yapılan tarihi Askerlik Şubesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kent Müzesi bazında düzenleyeceğimiz bu bina, kendi başına bir müze olacak" dedi.

1893 yılında Abdülhamit döneminde yapılan ve Malatya'da uzun yıllar redif asker alma yeri olarak işlev gören tarihi Askerlik Şubesi, daha sonraki süreçte Askeri Mahkeme, Sıkı Yönetim Komutanlığı, Merkez Komutanlığı, İnzibat Komutanlığı ve Askere Alma Şubesi hizmet vermişti. Süreç içerisinde yapılan beton sıvalar ve yeni ek binalar, tarihi binanın tarihini gölgede bıraktı. Tarihi binanın Battalgazi Belediyesi'ne devri ile başlayan süreçte, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yoğun gayretleri sonucu yapılan restorasyon çalışmaları, tarihi binanın tarihini yeniden gün yüzüne çıkardı. Beton sıvaları özenle kazılan ve sonradan yapılan ek binalar, restorasyon çalışmaları kapsamında yıkılarak, tarihi binanın aslına dönüşümü sağlanıyor. Restorasyon çalışmalarını gece gündüz her fırsatta yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Kent Müzesi olarak hizmete sunulacak olan tarihi binanın, kendi başına bir müze olacağını söyledi. Başkan Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Askerlik Şubesi 1893 yılların sonlarında yapılan bir yapı. Hakikaten o dönemde Osmanlı topraklarında 8 -10 mekanda yapılan tarihi yapıtlardan bir tanesi. O dönemde redif asker alma yeri olarak yapılan bu bina, daha sonra kendi orjinaline sadık kalınmadan değişik eklenti ve eklentiler yapılarak aslından çok uzaklaştırılmış, bu ucube bir yapı haline büründürülmüş. Ama yapılan restorasyon çalışmalarında gösterdiğimiz hassasiyetin sonucu olarak bugün burada betonlar var iken, bu salt taşlar ve silinmiş taş yapılanma olduğunu gördük. İnşallah burası yapıldığı zaman, kent müzesi bazında düzenleyeceğimiz bina, kendi başına bir müze olacak. Kendi başına inceleme konusu olacak binanın kendisi bir müze hüviyeti taşıyacağı için Kent Müzesi olması olgusu belki ikinci veya üçüncü plana kalma durumunda olacak. Onun için binanın kendi orjini ortaya çıkarma noktasında gerek restorasyonu yapan ilgili müelliflerle yapmış olduğumuz görüşmelerde, gerek mimarlarımız ve gerekse kendi kontrol ekibimizle birlikte ortaklaşa çalışarak buranın orjin yapısını ortaya çıkararak, kendi binanın müze olması ve akabinde Kent Müzesi ile taçlandırmasını amaçlamaktayız" ifadelerine yer verdi.

Çalışmaların Temmuz ayında bitirilmesinin planlandığını belirten Gürkan, "Burası bitiği zaman Malatya'da değil, Türkiye'de ses getirecek bir yapı ve müze hüviyeti kimliğini yansıtacak diye düşünüyorum" diye konuştu.