Vali Kamçı Şehitlerin Mevlidine Katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 4. gününde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve 23.03.2018 günü Batman İli Hasankeyf İlçesi Keleçki Köyü sınırları içerisinde BTÖ mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan için düzenlenen mevlit programlarına katılarak ailelere bir kez daha başsağlığı diledi. Vali Kamçı, ilk olarak şehidimiz Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde bulunan aileyi ziyaret etti. Aileye bir kez daha başsağlığı dileyen ve her zaman yanlarında oldukları mesajını veren Vali Kamçı, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerimizin emaneti olduğunu ifade etti. Mevlide Vali Kamçı'nın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana ÜS Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile birlikte vatandaşlar da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında dualar okundu.

Mevlidin ardından Vali Kamçı, Batman İli Hasankeyf İlçesi Keleçki Köyü sınırları içerisinde BTÖ mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan'nın Kılıçarslan Mahallesinde düzenlenen mevlit programına katılarak ailenin yanında oldu. Vali Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşların da katıldığı mevlit programında şehidimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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