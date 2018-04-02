Dikilen laleler çiçek açtı

Baharın gelişiyle birlikte Belediye tarafından dikilen lale ve diğer çiçek türlerinin açması şehirde görsel güzelliğin oluşmasına neden oldu.

Kent Park, Hılla parkı Kayseri-Ankara yolu ve yürüyüş yolunda bulunan parklarda laleler renk renk açtı. Lalelerin yanı sıra hercai menekşelerinin de renk vermesiyle Kırşehir çiçeklerle farklı bir renge büründü.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,Kırşehir'in baharın gelişini şehirde oluşan görsellikle hissettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında, "Havaların ısınmasıyla birlikte diktiğimiz çiçekler mis kokularını etrafa yayarken, vatandaşımıza da seyir zevki yaşatıyor. Baharın coşkusunu adeta parklara taşıdık.

Daha yeşil, daha güzel, görsel açıdan daha doyurucu muhteşem bir Kırşehir için çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşımız baharın gelmesiyle sıcak havanın tadını parklarda çıkarıyorlar, bizler de onların Kırşehir'e baktıkça içlerinin açılmasını ve mutlu olmalarını istiyoruz. Kırşehir her şeyi ile en güzel olmayı hak eden bir şehir. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz"dedi.

Çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini de ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kırşehir Belediyesi olarak daha güzel bir Kırşehir oluşturmak için okullarımızı da içine alarak gerçekleştirdiğimiz çevre düzenleme ve cadde ağaçlandırma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Bu kapsamda çalışmalarımızdan biri de mevsimlik çiçeklerin parklarımıza, yollarımızdaki refüjlere dikimini yaparak kente ayrı bir güzellik katmaktır. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bu yıl 206 bin 350 adet lale soğanı, 50 bin adet sümbül soğanı, 35 bin 700 adet nergis ve 609 bin 368 adet hercai menekşesi toprakla buluşturularak kentimiz renklendirilmiştir"

