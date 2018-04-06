Acıgöl’de Girişimcilik kursuna katılanlara sertifikaları verildi

Acıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adem Özcan, törende yaptığı konuşmasında 2018 yılı içinde kendi işini kurmak isteyen 30 girişimci adayına yönelik 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' düzenlendiğini söyledi.

Başkan Özcan, "Uygulamalı girişimcilik eğitimine 5 kadın, 25'ı erkek olmak üzere 30 girişimci adayı katıldı. Bu adaylardan 5'i kadın, 24'i erkek olmak üzere toplam 29 girişimci adayı belge almaya hak kazandı. Eğitimler Acıgöl Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Dört ana konudan oluşan ve toplam 4 gün süren Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde eğitmen Veysel Donmaz tarafından kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve egzersizleri, iş planı kavramı ve ögeleri, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar hakkında eğitim verildi. Katılım belgesi almaya hak kazanan kursiyerler ilerleyen süreç doğrultusunda kendi iş yerlerini açıp, projelerini KOSGEB'e sunarak projelerine onay almaları durumunda yeni girişimci desteği kapsamında verilen desteklerden yararlanabileceklerdir yoğun bir talep var bu talepler üzerine eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz " dedi.