Kapadokya'yı Mart ayında 172 bin 33 turist ziyaret etti

Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesini Mart ayında 172 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Mustafapaşa ve Açıksaray örenyeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini geçtiğimiz Mart ayında 172 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında 69 bin 513 ziyaretçi sayısı ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Kaymaklı yer altı şehrini 35 bin 605, Derinkuyu yer altı şehrini 20 bin 838, Hacıbektaş Veli Müzesini ise 11 bin 480 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini 2017 yılının Mart ayında ise 72 bin 541 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.