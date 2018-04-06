Niğde Belediyesinden 'Hoşgeldin Bebek' Projesi

Niğde Belediyesi tarafından doğum yapan annelere, içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantası hediye ediliyor. Hoşgeldin Bebek çantasının içinde battaniye, zıbın takımı, ateş ölçer, emzik, ıslak mendil ve şampuan bulunuyor.

Niğdeli ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de yanlarında olduklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Vatandaşımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında olmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin acılarını paylaşıyor mutluluklarına ortak oluyoruz. Bu mutlu günlerinde anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedik. Niğde'de dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" dedi.

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