Altınyıldız Koleji Paris’te ülkemizi temsil ediyor

Altınyıldız Eğitim Kurumları
Genel Müdürü Serhat İğdeci, "Okulumuzun 20. Kuruluş yıldönümünde liseler arası kros yarışında, Türkiye'yi temsil edecek olması hepimiz için büyük gururdur" dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te 2 Nisan'da başlayan ve 7 Nisan'da sona erecek olan 24. ISF Dünya Okul Sporları Kros Şampiyonası'nda, ülkemizi temsil edecek Altınyıldız Liseleri Takımı, 03 Mart'ta Mersin'de yapılan liseler arası Kız-Erkek Kros Türkiye Şampiyonasında toplamda 120 okuldan 750 sporcu ile kıyasıya yarışarak Türkiye birincisi olmuştu. Türkiye'yi temsilen 1 Nisan'da Fransa'nın başkenti Paris'e giden, Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise bölümü Kros takımı kafile başkanı Serhat İğdeci, "Okulumuzun kuruluşunun 20'nci yıldönümünde böylesine bir tarihi başarıya imza atmak hepimizi gururlandırdı. Başarıya imza atan öğrencilerimizi ve hocalarını teknik heyeti kutluyorum. İnşallah oradan da yüzümüzün akıyla dönecek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.