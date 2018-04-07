Çolakbayrakdar: Yenilikçi hizmetlere imza atıyoruz

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, AK Parti
Kocasinan Mart Ayı İlçe
Danışma Meclisi toplantısında,
Kocasinan'a yapılan
yatırımlar hakkında sunum
gerçekleştirdi. Başkan
Çolakbayrakdar, Kocasinan
Belediyesi olarak belediyecilik
faaliyetleriyle ilgili
yenilikçi hizmetlere imza
attıklarını vurguladı.
AK Parti Kocasinan
Mart Ayı İlçe Danışma
Meclisi Toplantısı, AK
Parti il binasında gerçekleştirildi.
Toplantıya, AK
Parti Kayseri
Milletvekili
Sami Dedeoğlu, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, AK Parti
Kocasinan İlçe Başkanı
Muammer Kılıç, yönetim
kurulu üyeleri, mahalle
temsilcileri, meclis üyeleri,
muhtarlar ve partililer
katıldı.
Toplantıda konuşma
yapan AK Parti
Kayseri Milletvekili Sami
Dedeoğlu, Ankara'da yürüttükleri
çalışmalar hakkında
bilgi aktardıktan sonra
Kayseri'ye yapılan hizmetlerden
dolayı da Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar'a teşekkür
etti.
Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar ise
Kocasinan'a yapılan yatırımlar
hakkında sinevizyon
eşliğinde bilgiler verdi.
Başkan Çolakbayrakdar,
"Kocasinan Belediyesi olarak
yapmış olduğumuz
çalışmalar birçok belediyeye
örnek olacak. Özellikle
Çözüm Merkezi, vatandaşlar
ile belediye arasında iletişim
ağı oldu. Çözüm Merkezi ile
7/24 ilçe sakinlerimize hizmet
ediyoruz. Her geçen
gün buradaki çalışmalarımızı
yeniliyoruz. Teknolojik
imkanlarla vatandaşlarımıza
daha iyi hizmetler sunuyoruz.
Gayretlerimizi artırarak
devam ettireceğiz" ifadelerini
kullandı.