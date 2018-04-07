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Çolakbayrakdar: Yenilikçi hizmetlere imza atıyoruz

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Çolakbayrakdar: Yenilikçi hizmetlere imza atıyoruz
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısında, Kocasinan'a yapılan yatırımlar hakkında sunum gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak belediyecilik faaliyetleriyle ilgili yenilikçi hizmetlere imza attıklarını vurguladı. AK Parti Kocasinan Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti il binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı. Toplantıda konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Ankara'da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktardıktan sonra Kayseri'ye yapılan hizmetlerden dolayı da Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kocasinan'a yapılan yatırımlar hakkında sinevizyon eşliğinde bilgiler verdi. Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar birçok belediyeye örnek olacak. Özellikle Çözüm Merkezi, vatandaşlar ile belediye arasında iletişim ağı oldu. Çözüm Merkezi ile 7/24 ilçe sakinlerimize hizmet ediyoruz. Her geçen gün buradaki çalışmalarımızı yeniliyoruz. Teknolojik imkanlarla vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunuyoruz. Gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
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Çolakbayrakdar: Yenilikçi hizmetlere imza atıyoruz
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