Erciyes’e 60 yataklı çocuk hastanesi

Türkiye'nin en büyük çocuk hematoloji/ onkoloji ve kemik iliği nakli hastanesi, Erciyes Üniversitesi'ne yapılıyor. Üniversitede mevcut Çocuk Hastanesi'nin hemen yanında 8 bin metrekare alanda 5 katlı ve 60 yatak kapasiteli inşa ettirilecek hastane, Avrupa ve dünya standartlarında olacak. Her türlü konforun düşünüldüğü çocuk hasta odalarının iç kısmı ise çizgi film kahramanlarının figürleri ile donatılacak.İstanbul'da bulunan Kayseri li işadamları Süleyman Çetinsaya, Harun Yavuz, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Şadan Uzandaç 8000 metrekare alan üzerine yapılacak hastanesinin tanıtımına katıldı. 20 milyon liraya mal olacak bu hastane Kayserili iş adamları tarafından yapılıyor. Türkiye de hayır hasenatta yarışan Toplantıya katılan Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özehaseki, "Kayserililer'in hayır hasenat işlerinde yarış içerisinde olduklarını artık Türkiye değil dünya biliyor. Kayserili olmaktan her zaman gurur duymaktayım. Hemşerilerin Türkiye'nin her şehrinde bir eserleri vardır. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Özhaseki, dünyada eşi benzeri olmayan hastanenin projesini yapan Mimar Sabri Paşayiğite de teşekkür etti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, yaptığı açıklamada, Kanseri Karşı Birlikte Derneği'nin (KANKA) girişimleri ile Kayserili hayırseverler tarafından inşa ettirilecek olan Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi'nin, bu alanda sadece Kayseri'nin değil, tüm bölge illerin ihtiyaçlarını da gidereceğini kaydetti. Prof. Dr. Karakükcü, "31 Mart 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin de katılımı ile yeni hastanesinin brifingi gerçekleştirildi. Bu toplantıda biz bilim dalı olarak hastalar hakkında, projenin mimarları ise teknik bilgiler verdi. Ayrıca Erciyes Çocuk KİT Merkezimiz, kemik iliği naklinde dünya standardı olan JACIE akreditasyonuna Türkiye' den başvuran ilk Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezidir. Yapılan bu hastane ile yatak kapasitemiz 6'dan 20'ye çıkarılacaktır" dedi.Karakükcü şunları ekledi: "Yeni hastanemizde 20 hepafiltreli yatak KİT hazırlık ve nötropenik hastalar için kemoterapi odası ve 20 selim hematoloji odaları bulunacaktır. Türkiye'de benzeri olmayan spesifik bir hastane olarak hizmet verecek. Hastanede çok sayıda poliklinik ve ayaktan tedavi odaları, talasemi ve hemofili hastaları için ayrı merkezler bulunacak. Merkezin yapımında destek veren Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye Kayserili hayırseverlerimize, Erciyes Üniversitesi Rektörümüze, Tıp Fakültesi Dekanımıza, Hastane Başhekimimize, tüm personele, KANKA yönetici ve bağışçılarına teşekkür ederiz."Açıklamasında hastanenin fiziki imkânları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Karakükcü, "Projemizin mimarları çocukların burada rahatça tedavi olmaları için her türlü kolaylığı düşünmüş. Hastane içerisinde çocuk oyun alanları, tiyatro merkezleri, hatta aile evi bile bulunacak. Avrupa ve dünya standartlarına uygun olacak hastanede 8 bin metre kare alandan oluşacak. Hasta odaları 27 metrekareden oluşacak. Çocukların sıkılmaması için çizgi film kahramanlarının figürleri ile donatılacak hasta odalarında modern banyolar bulunacak. Böylelikle hastane inşaat tamamlandığında Kayserimiz, Erciyes Üniversitemiz, Avrupa ve dünya standartlarında çocuk hematoloji-onkoloji ve kemik iliği nakli hastanesine kavuşmuş olacak" diye konuştu.