Hayırsever gurbetçiden tekerlekli sandalye

Hollanda'da yaşayan, Mimoza Hasta ve Yaşlı Bakım Evi Sahibi ve Hollanda Kayseri
ler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kayserili işkadını Hatice Bayar, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye hediye etti. Hacılar Kaymakamlığı'nda düzenlenen teslim törenine Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Doğan Ekici, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Özsarı, Belediye Meclis Üyeleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar katıldı. Hollanda'da hasta ve yaşlılara destek olmaya çalıştıklarını belirten Hatice Bayar, "Memleketim olan Hacılar'da bedensel engeli olan veya maddi imkânsızlıkları dolayısıyla, sosyal yaşamdan kopuk yaşamak zorunda kalan hemşerilerimin, hayata katılmalarını sağlamayı hedefledim. Hemşerilerime bir miktar katkım olduysa bundan mutluluk duyarım. Yardımlarımız imkânlarımız oranında devam edecektir. Burada bana destek olanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Hediye edilen tekerlekli sandalyelerden oldukça memnun kalan vatandaşlar, "Bizlere destek olan hayırsever işkadını Hatice Bayar ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde duygularını dile getirdiler.