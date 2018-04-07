KAPTİD başkanını seçti

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanlığı görevine mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler ikinci kez seçildi. KAPTİD 24. Olağan Genel Kurulu Dinler Hotels - Nevşehir
'de gerçekleştirildi. Dernek yönetiminde 2021 yılına kadar görev alacak yönetim kurulu, denetleme kurulu ve TÜROFED delegeleri KAPTİD üyelerinin oy birliği ile seçildi. Genel Kurul'da seçimlere tek liste ile girildi ve KAPTİD'in 2018-2021 yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Yakup Dinler, Dilek Yulaf, Canan Kutlu, Ragıp Özaltın Selami Fener, Cengiz Uzgören ve Atakan Altuğ. KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, başkanlık görevini yine kendisine emanet eden KAPTİD Üyelerine ve 23. dönem Yönetim Kurulu'nda beraber görev aldığı kişilere teşekkür etti.