Kayseri esnafı “Nefes” alacak

Kayseri
Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, kobilerin faaliyet gösterdikleri illere göre şirket başına en fazla 200 bin TL kredi kullanabileceğini söyledi. KTO Başkanı Hiçyılmaz, "TOBB Nefes Kredisi üyelerimize destek olacaktır. Üyelerimiz, düşük faizli, uzun vadede az masraflı kredi kullanabilecek" dedi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Hiçyılmaz, "Nefes Kredisinde faizler aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendi. Kredi vadesi, ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay şeklinde uygulanacak. Nefes Kredisi verecek bankalar; Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım olarak açıklandı. Kayseri Ticaret Odası üyeleri, 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren Nefes Kredisi kullanmaya başladılar. Nefes Kredisi'nden 2-3 ay içerisinde yaklaşık 70 bin odaborsa üyesinin faydalanması bekleniyor" diye konuştu. EN FAZLA 200 BİN TL
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kobiler'in faaliyetlerini sürdürdükleri illere göre en fazla 200 bin TL kredi kullanabileceklerini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı: "Nefes Kredisi 2018 uygulamasında; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile oda ve borsalar, 500 milyon TL'lik mevduatı 6 bankaya aktaracak, bankalar da bu miktarın 15 katı, yani 7.5 milyar TL kredi imkânı sağlayacak. KOBİ'ler, faaliyetlerini sürdürdükleri illere göre en fazla 200 bin TL kredi kullanabilecekler. Üyelerimiz Kayseri Ticaret Odası'na gelerek 'TOBB Nefes Kredisi Başvurusu' için faaliyet belgesi alacaklar ve verecekleri masraf, kefalet oranının % 0,03'ü ile sınırlı olacak, dolasıyla bankalar 51 TL'nin üzerinde masraf almayacak. Bu uygulama ile üyelerimiz, düşük faiz ve uzatılmış vadenin yanı sıra, düşük masraflı kredi kullanma imkânına da sahip olacak."