Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden bir başarı daha

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan "Okul Sporları Tenis Gençler Grup Birinciliği" Mersin'de yapılan müsabakalarla tamamlandı. 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında Mersin'in ev sahipliğinde Türkiye geneli 43 okul takımından 111 erkek, 89 bayan toplam 200 sporcunun katılımı ile düzenlenen "Okul Sporları Tenis Gençler Grup Birinciliği" müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Okul Sporları Tenis Gençler Grup Birinciliği'nde ilimizi temsil eden Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi
takımı birbirinden heyecanlı ve çekişmeli mücadeleler sonunda birinciliği elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı elde ettiği bu başarı ile 25 Nisan'da Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek.