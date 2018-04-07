Ürgüp Lale Bahçesi’ne döndü

BUGÜN NELER OLDU

Ürgüp Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte çevre düzenlemelerine hız verdi. Ürgüp neredeyse baştan aşağı lale bahçesine döndü. Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Belediye tarafından düzenlenerek lale bahçesine dönüştürülen alanda incelemelerde bulundu. Ürgüplüler kadar, ilçeye gelen misafirlerin de beğenisini kazanan laleler, bölgeyi ziyaret eden fotoğraf sanatçıları için de adeta doğal çiçek platosu oldu. Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, "Baharın habercisi olan laleler ilçemizi süslemeye başladı. Ürgüp'ümüz için de sembolik öneme sahip laleyi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Osmanlı'dan günümüze kalan ve Ürgüp ilçemizinde kültür değerlerinden biri olarak kabul edilen laleyi Ürgüpümüz ile tekrar buluşturduk. Vatandaşın laleye olan özlemini sona erdirdik" diye konuştu.