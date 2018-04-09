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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

'ın Suşehri ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi (28) hayatını kaybetti.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 13:01
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay dün ilçeye bağlı Çitlice köyünde meydana geldi. Şenel S.'ye ait tek katlı ev inşaatının çatısında çalışan, evli ve 2 çocuk babası , dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Balın, çevredekilerin yardımıyla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Balın, sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Balın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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