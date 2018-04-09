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Karaciğer dostu ın tam mevsimi

Baharı müjdeleyen sebzelerden biri tezgahlarda yerini alırken, sayısız sağlık faydası nedeniyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 13:40
Karaciğer dostu enginarın tam mevsimi

'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazarda tanesi 3 'den satışa çıkan , müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. En önemli faydasının karaciğere dostu olması ile bilinen enginarın tam mevsimi olduğunu anlatan pazarcı , "Enginarın sayısız sağlık faydası var ama onunla ilgili en çok bilinen özelliği, karaciğere dost olması.

Tam mevsimi olduğundan dolayı yoğun ilgi gören enginarın tanesi 3 TL'ye, 2 tanesi ise 5 TL'ye satıyoruz. Enginarlarımız şuanda 'tan geliyor yurt dışından, ama yakında 'de başlayacak. Şuna ayıklanmış enginar daha çok tercih ediliyor. Bütün olarak enginar dolması yapanlar alıyor. İzmir enginarı çıkınca fiyatlar aşağı gelir" dedi.

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Karaciğer dostu enginarın tam mevsimi
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