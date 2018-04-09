Karaciğer dostu enginarın tam mevsimi

Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazarda tanesi 3 TL'den satışa çıkan enginar, müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. En önemli faydasının karaciğere dostu olması ile bilinen enginarın tam mevsimi olduğunu anlatan pazarcı Ersin Yeşil, "Enginarın sayısız sağlık faydası var ama onunla ilgili en çok bilinen özelliği, karaciğere dost olması.

Tam mevsimi olduğundan dolayı yoğun ilgi gören enginarın tanesi 3 TL'ye, 2 tanesi ise 5 TL'ye satıyoruz. Enginarlarımız şuanda Kıbrıs'tan geliyor yurt dışından, ama yakında İzmir'de başlayacak. Şuna ayıklanmış enginar daha çok tercih ediliyor. Bütün olarak enginar dolması yapanlar alıyor. İzmir enginarı çıkınca fiyatlar aşağı gelir" dedi.

