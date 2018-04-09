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'nin Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Büyükşehir Belediyesi, şehrimizi her yönüyle tanıtmak için pek çok alanda çalışmalar yapmaya devam ediyor.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:43
Kayseri'nin Gurme Atlası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Bu çalışmalardan birisi olan fotoğraf yarışmalarının beşincisi yapıldı. "'nin " konulu fotoğraf yarışması ile Kayseri Mutfağı'nın birbirinden özel lezzetleri yüzlerce fotoğrafla bir kez daha tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen beşinci ulusal fotoğraf yarışmasına fotoğraf tutkunları büyük ilgi gösterdi. Kayseri'nin birbirinden güzel yemeklerinin çekildiği "Kayseri'nin Gurme Atlası" konulu yarışmanın sonuçları açıklandı.

Yarışmanın birinciliğini Kayseri'ye özgü şifa kaynağı içeceğimiz gilaburu suyunun fotoğrafıyla Uğur Aydın elde ederken, Develi Cıvıklısı fotoğrafıyla Ahmet Mücen ikinci, Yaprak Sarması fotoğrafıyla İsmail Daşgeldi üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Yasin Çetin, Serap İkiyek ve Sertaç Nurtan kazandı. Yarışmaya katılan 50 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü.

Yarışmanın birincisine 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin, mansiyona layık görülen eserlere 2 bin, sergilenmeye layık görülen fotoğrafların her birine ise 250 TL ödül verilecek.

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Kayseri'nin Gurme Atlası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
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