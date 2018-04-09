Yeni parklar Kocasinan’ı daha da güzelleştiriyor

Bu kapsamda Erkilet Dere Mahallesi'ne 12 bin metrekarelik alana emprenye uygulamalı park kazandıran Kocasinan Belediyesi, yeni yaptığı parkta farklı tasarımıyla görsel bir şölen sunuyor.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Kocasinan Belediyesi, park çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi, Erkilet Dere Mahallesi'ne farklı tasarıma sahip, daha uzun ömürlü emprenye ahşap uygulamasıyla yeni bir park yapıyor. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği yeni park, işlevselliğin yanı sıra görsel bir şölen de sunuyor.

Yeni parkın Kayseri'ye ayrı bir güzellik katacağını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İlçemiz genelinde mevcut parklarımızı yenilerken bir yandan da bölgemize yeni ve farklı parklar ile yeşil alanlar kazandırmaya özen gösteriyoruz. Her hafta ağaç dikme etkinliklerimizin yanı sıra parklarımızın daha renkli ve daha farklı bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bunlardan birisi olan Erkilet Dere Mahallesi'ne yaptırımız yeni parkımız, farklı tasarımıyla adeta görsel şölen sunuyor. Parkın içerisinde; yürüyüş parkuru, çocuk oyun parkı, fitness aletleri ve seyir terası bölge sakinlerinin hayatını olumlu yönde değiştirecek. Amacımız; yeni yaptırımız parklarda, 7'den 70'e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Çalışmalar bittiği zaman parkımız, bölgemizin değerine değer katacak. Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

