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Otomobilin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi

'ta karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:38
Otomobilin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi

saat 22.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Kemalettin İbn-ü Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen F.Y. (29) idaresindeki 66 SA 587 plakalı otomobil Halfelik alt geçidinden çıktığı sırada cadde üzerinden karşıya geçmekte olan 85 yaşındaki 'a çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada araç sürücüsü F.Y.'yi Dedebalı Mahallesi'nde yakaladı. Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

POLİS EKİPLERİ ÇALAN TELEFONU AÇAMADI

Kazada hayatını kaybeden Erdoğan'ın çalan telefonunu polis ekipleri uzun süre açamadı. Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları sinir krizi geçirdi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da kaza sonrası olay yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi
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