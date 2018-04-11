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Kocasinan'da fidanlar toprakla buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı ,  Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü nedeniyle polis memurları ve polis okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

DHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:35
Kocasinan'da fidanlar toprakla buluştu

si tarafından Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde 340 fidanın toprakla buluşturduğu etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı 'ın yanı sıra Müdürü Metin Tanrıver, polis memurları, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarını vurgulayarak, "Ağaç dikme etkinliğimizi bu hafta polis okulumuzdaki öğrencilerle birlikte gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat cansiperane görev başında olan tüm polislerimize kolaylıklar diliyor, haftalarını kutluyorum.

Ayrıca belirtmek isterim ki etkinliklerimize çocuklarımızı mutlaka dahil ediyoruz. Çünkü emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki nesillere bırakacağız. Bu vesileyle bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, polis memurları ve polis okulu öğrencileriyle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

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Kocasinan'da fidanlar toprakla buluştu
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