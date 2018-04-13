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Büyüksimitci’ye Hayırlı Olsun Ziyaretleri sürüyor

Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:28
Büyüksimitci’ye Hayırlı Olsun Ziyaretleri sürüyor

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Oda olarak asıl hedeflerimizden biriside üyelerimize hizmet etmek, onların sorunlarına çözüm bulmaktır. Seçimlerimizi tamamladık, daha yeni ve dinamik bir kadro ile yeni dönem çalışmalarımıza başladık. Başta yönetim kurulundaki arkadaşlarım olmak üzere, meclis üyelerimiz ve meslek komitesi üyelerimizle el ele vererek şehrimizin sanayisini bir üst tura taşıma gayretinde olacağız. Bunu yaparken de sivil toplum kuruluşları ile devamlı istişare halinde olacağız. Hep birlikte önce şehrimizin sonrada ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamış olacağız"dedi.

MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ise Başkanımız Mehmet Büyüksimitci'ye hayırlı olsun dileklerini iletirken, Kayseri'nin menfaatleri doğrultusunda bundan önce olduğu gibi bundan sonrada ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını söyledi.

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Büyüksimitci’ye Hayırlı Olsun Ziyaretleri sürüyor
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