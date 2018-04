Ortaokul çocukları şehitler için hatim indirdi

Ahmet Ulucan Ortaokulu tarafından düzenlenen Kartal Şehitliğindeki hatim duasına, öğrencilerin ve öğretmenlerin yanı sıra Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da katıldı.



Afrin başta olmak üzere yine yakın zamanda gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve geçmiş tarihlerdeki tüm operasyon ve savaşlarda şehit düşen Mehmetçik için hatim indirildiğini söyleyen Okul Müdürü Hakan Yüksel, "Bizim bu topraklarda rahatça yaşayabilmemiz için canları pahasına mücadele eden Mehmetçiğimiz için ne kadar dua etsek az. Öğrencilerimize her zaman vatanlarını sevmelerini ve mazlumlara sahip çıkmaları gerektiğini anlattık. Bu vatan hepimizin. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.



Bu tür programların toplumda birlik ve beraberliğin tesisi açısından önemli olduğunu da dile getiren Yüksel, "Türkiye Cumhuriyetinin bekası ve üniter devlet yapısını, yüce milletimizin birlikte, beraberlik ve huzurunu bozmaya yönelik her türlü eylem ve terör ile şiddetin karşısında olduğumuzu belirtiyor, milletimizi derin acı ve üzüntüye boğan terörün bitirilmesi için alınacak her türlü tedbiri destekleyeceğimiz, kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da, geleceğin teminatı olarak niteledikleri öğrencilerin bu tür faaliyetler içerisinde bulunmalarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından hatim duası edildi ve öğrenciler şehitlikte bulunan ailelere gül dağıttı.

